Почему Россия — чемпион? Инфографика: 5 фактов о Паралимпиаде-2018

Непростые судьбы атлетов, лыжное лидерство и общий медальный зачёт в нашей подборке.

Паралимпиада — это долгий и большой путь атлета, психологическое преодоление, неравный бой с внешними факторами и физическими возможностями. Каждый спортсмен, представлявший нашу страну на этих соревнованиях, — уже герой. У каждого за плечами непростая судьба и сильная история, способная замотивировать многих. Не так давно на экраны вышел фильм «Со дна вершины», в основу которого легла реальная история паралимпийца Алексея Мошкина . Этот фильм — ещё одна возможность окунуться в атмосферу Паралимпиады и понять, каким неоднозначным и драматичным может быть путь атлета к этим соревнованиям.

Смотреть трейлер на официальном канале в YouTube.

В нашей подборке мы собрали лишь несколько фактов, каждый из которых отличный повод для того, чтобы начать восхищаться мужеством нашей сборной.

Мы гордимся нашими паралимпийцами, именно такие люди помогают нам понять всю ценность жизни. Наслаждайтесь каждым днём и проводите его в движении!