Селюк: «Адриано — это проститутка, а не профессионал»

Ранее бразилец заявил, что футбол для него — способ заработка, поэтому он не отказал бы даже самым принципиальным соперникам «красно-белых».

"Спасибо Адриано. Хоть он объяснил многим непонимающим, почему я его не люблю. Именно за продажность. Целовать ромбики — это не профессия. А тем более он готов перейти в «Динамо Киев», хотя раньше играл за «Шахтер», который дал ему всё. Проститутка, а не профессионал" — написал Селюк в своём твиттере.