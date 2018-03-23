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Селюк: «Адриано — это проститутка, а не профессионал»
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Селюк: «Адриано — это проститутка, а не профессионал» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк жёстко раскритиковал форварда "Спартака" Луиса Адриано.
Ранее бразилец заявил, что футбол для него — способ заработка, поэтому он не отказал бы даже самым принципиальным соперникам «красно-белых».
"Спасибо Адриано. Хоть он объяснил многим непонимающим, почему я его не люблю. Именно за продажность. Целовать ромбики — это не профессия. А тем более он готов перейти в «Динамо Киев», хотя раньше играл за «Шахтер», который дал ему всё. Проститутка, а не профессионал" — написал Селюк в своём твиттере.
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