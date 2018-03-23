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Александр Кожевников: У «Салавата» хаотичная игра, а легионеры грешат индивидуализмом
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Александр Кожевников: У «Салавата» хаотичная игра, а легионеры грешат индивидуализмом 

Советский спорт 1 час назад
Напомним, пока счет в серии 2-2. Сегодня в Уфе пройдет пятый матч.
— У «Трактора» сейчас более организованная игра, поэтому команда имеет хороший шанс пройти дальше, — сказал Кожевников. — На протяжении всей серии она превосходит по качеству хоккея и самоотдаче «Салават Юлаев», у которого слишком хаотично сейчас взаимодействие между игроками, а его лидеры-легионеры слишком грешат индивидуализмом. Плюс не очень пока себя проявляют россияне в лице Дмитрия Саюстова и Владимира Ткачева. Индивидуальные действия легионеров сработали в третьем периоде третьего матча, когда «Трактор» неожиданно расслабился и упустил. Но, когда у «Салавата» все идет не так, мало кому из его игроков удается взять на себя лидерские функции и переломить игру. Исключение — второй матч в Уфе. Но в остальном они могут преуспеть только, если «Трактор» им это позволяет.
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