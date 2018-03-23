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Выиграй ушанку с символикой ЧМ-2018!
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Выиграй ушанку с символикой ЧМ-2018! 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 1 час назад
Фото: Портал для болельщиков ЧМ-2018™ - Welcome2018.com
Во время товарищеского матча между сборными России и Бразилии welcome2018.com проведет фотоконкурс среди болельщиков. Участникам предложат показать, как они поддерживают российскую команду.
Для этого надо будет выложить фотографию на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом #welcome2018. Автор самого оригинального снимка получит ушанку с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
Для участия в конкурсе необязательно находиться на стадионе.
Также welcome2018.com проводит конкурс прогнозов. Участникам предлагается до 19:00 (время московское) ответить на пять вопросов по игре. Принять участие в конкурсе могут только подписчики группы welcome2018.com в социальной сети «ВКонтакте». Пользователь может оставить только один комментарий с прогнозами на матч. Из комментариев участников, которые оставят несколько прогнозов, будет учитываться только самый ранний комментарий.
Встреча сборных России и Бразилии состоится 23 марта в Москве на «Стадионе Лужники», начало матча — в 19:00.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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