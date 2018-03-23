Выиграй ушанку с символикой ЧМ-2018!

Во время товарищеского матча между сборными России и Бразилии welcome2018.com проведет фотоконкурс среди болельщиков. Участникам предложат показать, как они поддерживают российскую команду.

Для этого надо будет выложить фотографию на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом #welcome2018. Автор самого оригинального снимка получит ушанку с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.

Для участия в конкурсе необязательно находиться на стадионе.

Также welcome2018.com проводит конкурс прогнозов. Участникам предлагается до 19:00 (время московское) ответить на пять вопросов по игре. Принять участие в конкурсе могут только подписчики группы welcome2018.com в социальной сети «ВКонтакте». Пользователь может оставить только один комментарий с прогнозами на матч. Из комментариев участников, которые оставят несколько прогнозов, будет учитываться только самый ранний комментарий.

Встреча сборных России и Бразилии состоится 23 марта в Москве на «Стадионе Лужники», начало матча — в 19:00.