Первую модель возрожденной марки Brabham показали на видео. Почти показали

Компания Brabham Automotive, принадлежащая сыну трехкратного чемпиона Формулы-1 Джека Брэбэма Дэвиду, показала на видео свою первую модель. Тизер новинки, публичный дебют которой запланирован на второе мая текущего года, опубликован на YouTube-канале производителя.

О модели на данный момент нет никакой информации. Известно лишь, что ее название состоит из префикса BT, в честь основателей компании Джека Брэбэна и Рона Торанака, и цифры 62 — порядкового номера в линейке марки. Ранее Brabham также опубликовал аудиотизер звука двигателя новинки.

По информации Autocar, это будет ориентированный на трек дорожный гиперкар, оснащенный V-образной «восьмеркой». Ближайшим конкурентом BT62 издание называет McLaren Senna. Сам производитель говорит о модели, что она «построена, чтобы установить лучшее время круга», но пока неизвестно где.

В мире автоспорта марка Brabham известна рядом инноваций. В частности, компания первой стала использовать аэродинамическую трубу для доводки болидов Формулы-1, тормозные механизмы из углепластика, а также систему принудительного разряжения воздуха, как на BT46B.

За рулем Brabham BT52 Нельсон Пике завоевал второй чемпионский титул в Формуле-1, а всего команда приняла участие в 402 Гран-при и дважды выиграла Кубок конструкторов.

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