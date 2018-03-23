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Первую модель возрожденной марки Brabham показали на видео. Почти показали
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Первую модель возрожденной марки Brabham показали на видео. Почти показали 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Brabham Automotive, принадлежащая сыну трехкратного чемпиона Формулы-1 Джека Брэбэма Дэвиду, показала на видео свою первую модель. Тизер новинки, публичный дебют которой запланирован на второе мая текущего года, опубликован на YouTube-канале производителя.
О модели на данный момент нет никакой информации. Известно лишь, что ее название состоит из префикса BT, в честь основателей компании Джека Брэбэна и Рона Торанака, и цифры 62 — порядкового номера в линейке марки. Ранее Brabham также опубликовал аудиотизер звука двигателя новинки.
По информации Autocar, это будет ориентированный на трек дорожный гиперкар, оснащенный V-образной «восьмеркой». Ближайшим конкурентом BT62 издание называет McLaren Senna. Сам производитель говорит о модели, что она «построена, чтобы установить лучшее время круга», но пока неизвестно где.
В мире автоспорта марка Brabham известна рядом инноваций. В частности, компания первой стала использовать аэродинамическую трубу для доводки болидов Формулы-1, тормозные механизмы из углепластика, а также систему принудительного разряжения воздуха, как на BT46B.
За рулем Brabham BT52 Нельсон Пике завоевал второй чемпионский титул в Формуле-1, а всего команда приняла участие в 402 Гран-при и дважды выиграла Кубок конструкторов.
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