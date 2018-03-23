Новая градация спортсменов с применением цветных нашивок на поясах появится в самбо

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Александр Бокулев /. Международная федерация самбо (FIAS) приняла решение о введении новой специальной градации спортсменов в соответствии с их уровнем, что будет подчеркиваться цветными нашивками на поясах. Утверждение изменений в правилах по проведению и организации соревнований было принято на заседании исполнительного комитета организации, которое состоялось в Москве.

"Время показало, что мы не можем перенести в самбо ту квалификационную систему, которая используется, например, в дзюдо и джиу-джитсу, поэтому требуются изменения по процедуре сертификации спортсменов, — заявил исполнительный директор FIAS Сергей Табаков. — Мы предлагаем использовать десятисантиметровые пояса синего и красного цветов, на которых бы располагались специальные нашивки от белого до пурпурного, то есть мастерского, цветов. Это будет отражать уровень спортсмена, но не допустит влияния на нашу базовую синюю и красную форму. При этом важно, что производство таких атрибутов несложно организовать для любой компании, выпускающей форму для самбо".

Решение о принятии данной системы сертификации самбистов было принято единогласно. Как рассказал Табаков ТАСС, для полноценной реализации проекта осталось учесть технические нюансы, которые FIAS планирует решить до конца текущего года. Президент Африканской конфедерации самбо Далил Скалли отметил, что «это станет большой мотивацией для детей, чтобы они видели цель и стремились к занятиям [самбо] и развитию».

На заседании исполкома также был поднят вопрос о регламентации перехода спортсменов из одной национальной федерации самбо в другую — единогласно был принят проект изменений, с презентацией которого выступил Табаков. «В нашем проекте есть три основных пункта и фактора: гражданство спортсмена, представление страны и соглашение национальной федерации самбо. Важным моментом является так называемый карантин (временное отстранение спортсмена от международных соревнований — прим. ТАСС), который должен составить 2 года, если не достигнуто соглашение между федерациями. Если же претензий не имеется и есть согласие, то необходимости в карантине нет».

Исполком FIAS единогласно принял поправки, связанные с процессом сертификации участия спортсменов в соревнованиях под эгидой организации. «Все тренеры и спортсмены должны увозить сертификат вне зависимости от показанного результата, это уже традиция. Наше предложение в том, чтобы разработать единые атрибуты, к которым страна-организатор соревнований должна добавить оформление, национальный колорит, после чего сертификаты выдаются участникам», — заявил Табаков.

Единогласным решением был утвержден календарь FIAS, в котором членами исполкома была подчеркнута важность турниров по самбо среди школьников. «В календарь должны быть внесены все мероприятия, в том числе континентальные, мультиспортивные, которые проходят раз в 2-4 года, — отметил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев . — Здесь очень важен будущий чемпионат мира по самбо среди школьников, который пройдет в Орле, так он проводится в сотрудничестве с Международной федерацией школьного спорта. При хорошем организационном уровне и участии в турнире не менее 20 стран, мы вполне сможем претендовать на участие в высшем турнире среди школьников — Гимназиаде (проводится раз в 4 года — прим. ТАСС).

Самбо продолжает развиваться на международном уровне

Президент FIAS Василий Шестаков в свою очередь отметил, что самбо продолжает прогрессировать быстрыми темпами. Шестаков вспомнил об отличной организации чемпионата мира по самбо 2017 года, который прошел в Сочи, отметив высокий уровень организации турнира. „Хотел бы еще раз поблагодарить коллег за высокую организацию мероприятия и отметить отличный уровень работы СМИ, которые достойно и хорошо освещали данный турнир“, — сказал глава FIAS.

Шестаков также рассказал о других прошедших и планируемых соревнованиях, над организацией которых работает FIAS. „В декабре [2017 года] самбо впервые приняло участие в Центральноамериканских играх, а в январе этого года стало окончательно известно о включении самбо в программу летних Азиатских игр в Джакарте. На высоком уровне, как и всегда, прошел и февральский открытый чемпионат [в Минске] на призы президента Белоруссии Александра Лукашенко . Все это, думаю, добавляет популярности нашему спорту и привлекает больше детей, подростков, молодежи к занятиям самбо“, — заявил Шестаков.

Самбо — российский национальный вид спорта, который появился в СССР в 1938 году. В настоящее время в состав Международной федерации самбо, которая занимается развитием данного вида спорта, входят 88 национальных федераций.

Первый чемпионат Европы по самбо состоялся в 1972 году в Риге (Латвия), первый чемпионат мира — в 1973 году в Тегеране (Иран). В 2003 году решением Госкомспорта России самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.