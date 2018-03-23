В ЯНАО сорок газодобытчиков мчатся по тундре

На снегоходный пробег в 360 км по зимней тундре сегодня рванули более сорока участников. Для газодобытчиков это стало доброй традицией. Приходят в этот вид спорта и новички.

Второй раз решил испытать себя «на прочность» в северных широтах Всеволод Черепанов , начальник департамента ПАО «Газпром» . И даже минус 37 не стали большому начальнику помехой.

— Настроение отличное, все радует, — отмечает Всеволод. — Здорово вновь встретиться с коллегами, сменить обстановку и вообще промчаться по просторам бескрайней тундры. И еще — это отличный повод для пропаганды здорового образа жизни.

Самым старшим и исключительным участником пробега стал Игорь Подовжний, заслуженный гражданин Нового Уренгоя, пенсионер газодобывающего предприятия. Игорь один из тех, кто стоял у истоков рождения ООО «Газпром добыча Уренгой», которому он отдал 35 лет.

— Я уже 12-й раз принимаю участие в таком мероприятии, потому что для меня это не просто времяпрепровождение, это — большая часть моей жизни, — признается Подовжний. — Кому-то суждено заниматься строительством, творить что-то, а я жил и живу снегоходами.

Подовжний был одним из родоначальников рождения в России снегоходного спорта, сумевшим организовать в Новом Уренгое первую команду«Факел», прогремевшую далеко за пределами страны.

Маршрут предстоит для снегоходчиков пройти не легкий, их ожидают крутые спуски и подъемы, частичное бездорожье тайги, лесотундры и тундры.

Поэтому именно в таких путешествиях важны не только навыки управления тяжелой техникой и умение маневрировать, но единство и командный дух, сплоченность и взаимовыручка.

По словам Александра Карякина, генерального директора ООО «Газпром добыча Уренгой», нынешний пробег — хороший повод еще отдать дань уважения первопроходцам Севера, с которых началась героическая история освоения недр, история развития отрасли, становление Общества «Газпром добыча Уренгой», газовой столицы, Ямала и России.

Пройдя до Сеномана, «снегоходцы» финишируют завтра во второй половине дня в Новом Уренгое на берегу реки Седэ — Яха.