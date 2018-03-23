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В Одинцове стартовал IV Всероссийский турнир «НИКА» по тхэквондо
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В Одинцове стартовал IV Всероссийский турнир «НИКА» по тхэквондо 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Соревнования проходят в волейбольном спортивно‐развлекательном комплексе среди молодежи до 24 лет.
В торжественной церемонии открытия принял участие президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов.
От имени Союза тхэквондо России, и от себя лично, я приветствую всех на этом общероссийском турнире. К нему есть определенное внимание. В состязаниях участвуют известные спортсмены, а также новички. Среди них есть ребята с 20 до 24 лет. У тхэквондистов есть хороший шанс не только получить награды, но и выступить так, чтобы попасть в сборную России. Здесь представлены лучшие команды страны. Отмечу, что Московская область сделала значительные шаги в организации турнира
— Анатолий Терехов.
Одинцово является одним из центров, где хорошо развивается тхэквондо, и поэтому турнир доверили проводить именно здесь. Больше тысячи зрителей пришли в волейбольный центр, чтобы насладиться зрелищными боями.
В ближайшие два года Московская область должна стать одной из площадок по развитию этого вида спорта.
Во время церемонии министр физической культуры и спорту Московской области Роман Терюшков был награжден дипломом «За большой вклад в развитие, популяризацию и продвижение Олимпийского вида спорта тхэквондо на территории Российской Федерации».
Тхэквондо исторически является одним из зрелищных, интересных и динамичных видов спорта. Не случайно он собирает большую аудиторию на своих соревнованиях. Сегодня, уже ставший традиционным, четвертый турнир по тхэквондо «Ника» собрал более 800 атлетов из более чем 25 субъектов страны. Приехали, даже, ребята из Армении. Это говорит о том, что состязания вызывают большой интерес. В Московской области тхэквондо занимается больше 6,5 тысяч человек, и это отличный показатель. Уверен, что соревнования не оставят равнодушными зрителей и они получат удовольствие от ярких динамичных боев. А спортсменам желаю честной борьбы, азарта и как можно меньше травм
— Роман Терюшков.
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