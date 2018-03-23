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Всероссийский турнир «Ника» по тхэквондо стартовал в Одинцове
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Всероссийский турнир «Ника» по тхэквондо стартовал в Одинцове 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Одинцове в пятницу открылся IV всероссийский турнир «Ника» по тхэквондо, в нем принимают участие порядка 800 спортсменов до 24 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Сегодня в городе Одинцово стартовал всероссийский турнир «Ника» по тхэквондо. Соревнования проходят в волейбольном спортивно-развлекательном комплексе. Больше тысячи зрителей пришли в волейбольный центр, чтобы насладиться зрелищными боями. В торжественной церемонии открытия принял участие президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов», — отмечается в сообщении.
Как сообщил Терехов, в состязаниях участвуют как известные спортсмены, так и новички от 20 до 24 лет.
«У них есть хороший шанс не только получить награды, но и выступить так, чтобы попасть в сборную России. Здесь представлены лучшие команды страны. Отмечу, что Московская область сделала значительные шаги в организации турнира», — добавил Терехов.
Во время церемонии министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков был награжден дипломом «За большой вклад в развитие, популяризацию и продвижение олимпийского вида спорта тхэквондо на территории Российской Федерации».
«Сегодня уже ставший традиционным четвертый турнир по тхэквондо «Ника» собрал более 800 атлетов из более, чем 25 субъектов страны. Приехали даже, ребята из Армении. Это говорит о том, что состязания вызывают большой интерес. В Московской области тхэквондо занимаются больше 6,5 тысяч человек и это отличный показатель. Уверен, что соревнования не оставят равнодушными зрителей и они получат удовольствие от ярких, динамичных боев. А спортсменам желаю честной борьбы, азарта и как можно меньше травм», — сказал Терюшков.
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