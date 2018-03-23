Конкурс: придумай самую зажигательную кричалку ЧМ-2018

Главное спортивное событие 2018 года — чемпионат мира по футболу в России — уже не за горами. Первые матчи начнутся менее, чем через три месяца, на российских стадионах сойдутся сильнейшие сборные команды света.

Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России и МТРК «Мир» будет подробно освещать все подробности крупнейшего футбольного турнира.

Также в связи со знаменательным для всех поклонников спорта событием «Мир» объявляет конкурс на лучшую кричалку, ведь без фанатских «зарядов» невозможно представить самую популярную в мире игру.

Придумывайте зажигательные, остроумные, веселые и мотивирующие кричалки для поддержки любимой футбольной команды и присылайте их по адресу editor@mirtv.ru. Авторы лучших вариантов будут награждены ценным призами и памятными подарками.