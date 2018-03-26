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Словацкая биатлонистка Кузьмина заявила, что не скоро забудет проигрыш в общем зачете КМ
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Словацкая биатлонистка Кузьмина заявила, что не скоро забудет проигрыш в общем зачете КМ 

ТАСС 59 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 26 марта. Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина, занявшая второе место в общем зачете Кубка мира в сезоне-2017/18, заявила, что она расстроена и еще не скоро забудет такое поражение. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram.
Кузьмина заняла второе место в общем зачете Кубка мира, проиграв финке Кайсе Мякяряйнен три очка. В воскресенье в Тюмени завершился заключительный этап Кубка мира женским масс-стартом. Мякяряйнен финишировала шестой, Кузьмина — 11-й. Если бы словачка уступила финке не более трех мест на финише и заняла как минимум девятое место, то она бы выиграла большой Хрустальный глобус.
На отсечке 9,4 км перед последней стрельбой Кузьмина шла на седьмой позиции и опережала Мякяряйнен, шедшую 12-й, на 17 секунд. На последнем огневом рубеже словачка промахнулась последним выстрелом, а финка закрыла все пять мишеней. После стрельбы Кузьмина ушла восьмой, опережая Мякяряйнен, ушедшую девятой, на 1,8 секунды. Словацкая биатлонистка проиграла финке 20,8 секунд на последнем круге, а также позволила опередить себя норвежке Тириль Экхофф и Анне Фролиной, выступающей за Южную Корею.
"Закончился самый успешный сезон в моей спортивной карьере, это было для меня очень эмоционально, сложно и так здорово, — написала Кузьмина. — Надеюсь, что и вы чувствовали и переживали то же самое вместе со мной. Свидетельствуют об этом все ваши сообщения, за которые я вам очень благодарна".
"Трех очков мне не хватило для победы, я была так близка к этой цели и боролась, как могла, но, как говорится, выигрывает сильнейший, а победитель только один. Конечно, я расстроена и думаю, еще не скоро забуду такое поражение. Никогда не считала себя спортсменкой, способной выступать на высоком уровне в течение целого сезона и наконец-то верила, что нет ничего невозможного. Прекрасно понимаю, что конкуренция сильна, и поэтому все же горжусь своими успехами, а поражения — неотъемлемая часть как спорта, так и жизни", — добавила биатлонистка.
Кузьмина, которая является трехкратной олимпийской чемпионкой и медалисткой чемпионатов мира, выиграла малые Хрустальные глобусы в зачете спринтерских гонок и в зачете гонок преследования. Второе место в общем зачете Кубка мира стало лучшим результатом в карьере 33-летней спортсменки. Ранее она никогда не поднималась выше седьмого места (сезон-2012/13). На Играх в Пхёнчхане она завоевала золото и два серебра.
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