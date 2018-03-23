Россия может заставить WADA «заткнуться и уйти»

«Чемпионат» рассказал, как России заставить WADA «заткнуться» и «уйти» без денег.

Автор статьи напоминает, что ежегодно Россия платит Всемирному антидопинговому агентству примерно миллион долларов в качестве обязательного взноса. По его словам, страна может этого и не делать.

«Хуже от этого точно не станет», — уверен он.

Больше России в 2018 году (881 тысяча долларов) WADA заплатили лишь три страны — США (2,3 миллиона), Япония (1,5 миллиона) и Канада (1,1 миллиона).

Как известно, бюджет WADA формируется из двух источников — денег Международного олимпийского комитета и средств правительств стран. Более того, вторую часть должны оплачивать даже не страны, а континенты: 47,5% — Европа, 29% — Америка, 20,46% — Азия, 2,54% — Океания, 0,5% — Африка. В Европе размер выплат определяет соотношение населения и ВВП в стране.

Между тем в уставе WADA содержится фраза о том, что « Совет Европы сообщает WADA суммы, которые должна выплатить каждая из стран».

«Совет Европы!» — подчеркивает автор.

Именно этой организации Россия почти год не платит взносы из-за лишения права голоса в ПАСЕ. В связи с этим журналист указывает, что оспорить распределение выплат WADA между странами можно в СЕ, где России «работать не дают».

«Но выход есть», — уверен он.

По его словам, России стоит просто отказаться платить взносы: Совет Европы «нервно запляшет», так как деньги нужны, а их нет, а WADA «задергается», но ничем не сможет ответить, так как не может самостоятельно отстранять спортсменов от соревнований, а российские антидопинговые агентство и лаборатория уже и так лишены аккредитации.

Единственное, с чем предстоит столкнуться стране, — это «шантаж, угрозы и информационная война».