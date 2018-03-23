Ещё
Собака Люсьен из приюта вблизи Дмитровского ищет ласковых и ответственных хозяев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Собака Люсьен из приюта вблизи Дмитровского ищет ласковых и ответственных хозяев 

Управа района Дмитровский города Москвы 49 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Постоялица приюта «Бескудниково», расположенного неподалеку от Дмитровского района, собака Люсьен ждет своих хозяев. Люсьен привита, выполняет некоторые команды и активно осваивает собачью площадку. Об этом рассказал один из волонтеров приюта.
— Наша Люся уже хорошо знает команды «ко мне» и «шаг назад», ходит рядом, как воспитанная собака, — сообщил волонтер. — Она очень ласковая, обожает, когда ее чешут и тискают, сразу начинает проситься на ручки.
Он также добавил, что для Люсьен ищут ответственных и терпеливых хозяев, которые готовы заниматься воспитанием собаки.
Чтобы взять Люсьен на прогулку или даже забрать домой, необходимо связаться с куратором приюта по телефону 8 (903) 109-75-09 (Алла). (мю)
Управа района Дмитровский города Москвы: последние новости
В центре соцобслуживания на Долгопрудной выступит танцевальный коллектив «Алемана» В Дмитровском проведут состязания среди юных футболистов Футболисты из Дмитровского защитили честь района на окружных соревнованиях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас8
«Она ворвалась как смерч»1
WADA разнесло МОК53
Украинка смирилась с поездкой на КМ в Россию
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение