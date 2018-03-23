Собака Люсьен из приюта вблизи Дмитровского ищет ласковых и ответственных хозяев

Постоялица приюта «Бескудниково», расположенного неподалеку от Дмитровского района, собака Люсьен ждет своих хозяев. Люсьен привита, выполняет некоторые команды и активно осваивает собачью площадку. Об этом рассказал один из волонтеров приюта.

— Наша Люся уже хорошо знает команды «ко мне» и «шаг назад», ходит рядом, как воспитанная собака, — сообщил волонтер. — Она очень ласковая, обожает, когда ее чешут и тискают, сразу начинает проситься на ручки.

Он также добавил, что для Люсьен ищут ответственных и терпеливых хозяев, которые готовы заниматься воспитанием собаки.

Чтобы взять Люсьен на прогулку или даже забрать домой, необходимо связаться с куратором приюта по телефону 8 (903) 109-75-09 (Алла). (мю)