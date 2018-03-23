В центре соцобслуживания на Долгопрудной выступит танцевальный коллектив «Алемана»

В центре соцобслуживания «Дмитровский» на Долгопрудной улице 28 марта состоится выступление приглашенного танцевального коллектива «Алемана». Об этом рассказала культорганизатор учреждения Лада Беляева.

— В рамках программы обмена творческим опытом к нам в гости приедут участницы коллектива «Алемана» из Алтуфьева с новой, зажигательной программой, — сообщила Беляева. — Руководит коллективом волонтер центра соцобслуживания Алтуфьева Ольга Сдвижкова.

Выступление начнется в 13.30. Приглашаются все желающие жители Дмитровского. Напоминаем, районный центр соцобслуживания находится по адресу ул. Долгопрудная, дом 1/141. (мю)