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В центре соцобслуживания на Долгопрудной выступит танцевальный коллектив «Алемана»
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В центре соцобслуживания на Долгопрудной выступит танцевальный коллектив «Алемана» 

Управа района Дмитровский города Москвы 49 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В центре соцобслуживания «Дмитровский» на Долгопрудной улице 28 марта состоится выступление приглашенного танцевального коллектива «Алемана». Об этом рассказала культорганизатор учреждения Лада Беляева.
— В рамках программы обмена творческим опытом к нам в гости приедут участницы коллектива «Алемана» из Алтуфьева с новой, зажигательной программой, — сообщила Беляева. — Руководит коллективом волонтер центра соцобслуживания Алтуфьева Ольга Сдвижкова.
Выступление начнется в 13.30. Приглашаются все желающие жители Дмитровского. Напоминаем, районный центр соцобслуживания находится по адресу ул. Долгопрудная, дом 1/141. (мю)
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