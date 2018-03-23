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EasyJet отстранил двух пилотов из-за видео в кабине во время полета
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EasyJet отстранил двух пилотов из-за видео в кабине во время полета 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Крупная британская авиакомпания, лоукостер EasyJet отстранила от полетов двух пилотов из-за опубликованного в СМИ видеоролика, снятого в кабине во время рейса Париж-Мадрид, сообщает газета Guardian со ссылкой на заявление перевозчика.
Ранее британский таблоид Sun опубликовал видеоролик, на котором второй пилот самолета заполняет документы и, сидя, пританцовывает. На кадрах также присутствуют персонажи из популярного приложения Snapchat. Таблоид также разместил селфи капитана воздушного судна, снятое в кабине пилота. Ранее пилот разместил эти снимки в одном из аккаунтов в Instagram, но впоследствии удалил их.
По данным издания, пилот и его помощник устроили съемки, когда самолет находился на высоте 30 тысяч футов (около 9 км).
Официальный представитель авиакомпании заявил, что безопасность пассажиров не была поставлена под угрозу, так как во время инцидента самолет управлялся в крейсерском режиме.
"Хотя ни в каком отношении безопасность пассажиров не подвергалась опасности, это совсем не соответствует высоким стандартам (поведения), которых EasyJet ожидает от пилотов.. Мы серьезно относимся к этому вопросу, и в связи с этим пилоты (в установленном порядке) были отстранены на время проведения дисциплинарного расследования", — сообщил представитель перевозчика.
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