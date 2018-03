EasyJet отстранил двух пилотов, задорно игравших с мультяшками во время полета

Два пилота британского лоукостера EasyJet были отстранены от работы на время расследования после того, как выяснилось, что они развлекались мобильными играми, пока самолет с пассажирами летел на высоте 11 тысяч метров.

Как пишет

The Sun, второй пилот заснял себя и капитана, играющими в приложении Snapchat с мультяшными фильтрами во время рейса Париж — Мадрид.

Фото и видео с «виртуальными друзьями» пилотов выложил у себя на страничках в Instagram и Facebook сам капитан Майкл Кастелуччи, представленный в сети под говорящим ником pilot_flyingnut ("пилот — летающий чудак"). В частности, c последнего рейса было выложено селфи с капитаном в образе мишки, а второй пилот запечатлен в компании танцующей виртуальной совы. Видео с совой в кокпите за одну ночь посмотрели более 6300 зрителей и некоторые из них, очевидно, тут же обратились в компанию с жалобами.

С началом скандала видео из соцсетей были удалены — британские издания перепечатывают лишь сохранившиеся скриншоты.

Two #easyjet pilots suspended after Snapchat vids taken mid flight are leakedhttps://t.co/huZXveub3O pic.twitter.com/e7FR8SOrug

В EasyJet сообщили, что пилоты-игруны отстранены от полетов до завершения служебного расследования. В компании заверили, что безопасность пассажиров в данном случае никак не была скомпрометирована, но признали, что такое поведение пилотов никак не соответствует высокими стандартам перевозчика.