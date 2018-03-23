Ещё
EasyJet отстранил двух пилотов, задорно игравших с мультяшками во время полета
Далее:
Читайте также:
Ещё

EasyJet отстранил двух пилотов, задорно игравших с мультяшками во время полета 

Newsru.com 50 минут назад
Фото: Newsru.com
Два пилота британского лоукостера EasyJet были отстранены от работы на время расследования после того, как выяснилось, что они развлекались мобильными играми, пока самолет с пассажирами летел на высоте 11 тысяч метров.
Как пишет
The Sun, второй пилот заснял себя и капитана, играющими в приложении Snapchat с мультяшными фильтрами во время рейса Париж — Мадрид.
Фото и видео с «виртуальными друзьями» пилотов выложил у себя на страничках в Instagram и Facebook сам капитан Майкл Кастелуччи, представленный в сети под говорящим ником pilot_flyingnut ("пилот — летающий чудак"). В частности, c последнего рейса было выложено селфи с капитаном в образе мишки, а второй пилот запечатлен в компании танцующей виртуальной совы. Видео с совой в кокпите за одну ночь посмотрели более 6300 зрителей и некоторые из них, очевидно, тут же обратились в компанию с жалобами.
С началом скандала видео из соцсетей были удалены — британские издания перепечатывают лишь сохранившиеся скриншоты.
Two #easyjet pilots suspended after Snapchat vids taken mid flight are leakedhttps://t.co/huZXveub3O pic.twitter.com/e7FR8SOrug
Daily Star (@Daily_Star) 23 марта 2018 г.
В EasyJet сообщили, что пилоты-игруны отстранены от полетов до завершения служебного расследования. В компании заверили, что безопасность пассажиров в данном случае никак не была скомпрометирована, но признали, что такое поведение пилотов никак не соответствует высокими стандартам перевозчика.
Newsru.com: последние новости
Бывшую звезду "Реала" Хаби Алонсо требуют отправить за решетку за неуплату налогов Александр Кравцов покинет пост президента Союза биатлонистов России Столетние легкоатлеты установили два рекорда в спринте (ВИДЕО)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас8
«Она ворвалась как смерч»1
WADA разнесло МОК53
Украинка смирилась с поездкой на КМ в Россию
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение