Ари: восстанавливаюсь после гриппа, похожая проблема у всего «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о своём самочувствии.

«Моё колено уже в порядке. Я мог вернуться на поле в матче с «Атлетико», но клуб решил не рисковать. Сейчас восстанавливаюсь после гриппа. Похожая проблема у всей команды. Думаю, это вирус. Не знаю, связано ли это со временем года. С моими друзьями и семьёй то же самое. Их беспокоит горло, заложен нос. Но это не очень серьёзно», — цитирует Ари O Globo.

В нынешнем сезоне бразилец провёл пять матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.