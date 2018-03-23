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Ари: восстанавливаюсь после гриппа, похожая проблема у всего «Локомотива»
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Ари: восстанавливаюсь после гриппа, похожая проблема у всего «Локомотива» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о своём самочувствии.
«Моё колено уже в порядке. Я мог вернуться на поле в матче с «Атлетико», но клуб решил не рисковать. Сейчас восстанавливаюсь после гриппа. Похожая проблема у всей команды. Думаю, это вирус. Не знаю, связано ли это со временем года. С моими друзьями и семьёй то же самое. Их беспокоит горло, заложен нос. Но это не очень серьёзно», — цитирует Ари O Globo.
В нынешнем сезоне бразилец провёл пять матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.
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