Ари: Восстанавливаюсь после гриппа. Похоже проблема у всего «Локомотива»

Из-за повреждения Ари был вынужден пропустить четыре последних матча «Локомотива».

«Мое колено уже в порядке. Я перенагрузился в матче с «Ниццей», но мог бы вернуться на поле в игре против «Атлетико». Клуб решил не рисковать моим здоровьем. Сейчас восстанавливаюсь после гриппа. Похожая проблема у всей команды. Похоже, это вирус. Не знаю, связано ли это со временем года. Мои друзья и моя семья чувствуют то же самое — беспокоит горло, заложен нос. Но это не очень серьезно», — приводит слова Ари O Globo.

В текущем сезоне Ари провел пять матчей за «Локомотив» во всех турнирах. На счету бразильца один гол и одна результативная передача.