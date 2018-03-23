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Ари: Восстанавливаюсь после гриппа. Похоже проблема у всего «Локомотива»
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Ари: Восстанавливаюсь после гриппа. Похоже проблема у всего «Локомотива» 

Советский спорт 47 минут назад
Из-за повреждения Ари был вынужден пропустить четыре последних матча «Локомотива».
«Мое колено уже в порядке. Я перенагрузился в матче с «Ниццей», но мог бы вернуться на поле в игре против «Атлетико». Клуб решил не рисковать моим здоровьем. Сейчас восстанавливаюсь после гриппа. Похожая проблема у всей команды. Похоже, это вирус. Не знаю, связано ли это со временем года. Мои друзья и моя семья чувствуют то же самое — беспокоит горло, заложен нос. Но это не очень серьезно», — приводит слова Ари O Globo.
В текущем сезоне Ари провел пять матчей за «Локомотив» во всех турнирах. На счету бразильца один гол и одна результативная передача.
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