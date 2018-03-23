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В Печатниках прошли соревнования по баскетболу среди девушек
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В Печатниках прошли соревнования по баскетболу среди девушек 

Управа района Печатники города Москвы 42 минуты назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Продолжаются игры городского этапа первенства среди сборных команд девушек 2003-2004 годов рождения по баскетболу «Победный мяч», которые проводятся Центром патриотического воспитания и школьного спорта. 19 марта в школе №1256 имени Героя Советского Союза И. С. Полбина хозяева принимали гостей из школы №1143. Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.
«Первые две четверти прошли в равной борьбе и закончились со счётом 13:13. Во вторые две четверти фортуна улыбнулась хозяевам. Им удалось забросить подряд 4 трёхочковых безответных броска. Это и решило исход матча», — говорится в сообщении.
Итоговый счет 33:19 в пользу команды школы № 1256. (то)
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