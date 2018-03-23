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Игрок «Локомотива» получит компенсацию от бывшего клуба
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Игрок «Локомотива» получит компенсацию от бывшего клуба 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан получит денежную компенсацию от бывшего клуба «Аль-Джазира», сообщает La Repubblica.
Футболист направил в Международную федерацию футбола (ФИФА) жалобу на то, что руководство «Аль-Джазира» частично не выплатила игроку зарплату в период между 2015 и 2016 годами. Теперь клуб обязан выплатить футболисту €3 млн  Ранее сообщалось, что двоюродный брат Фарфана Сезар Тавара Гуадалупе задержан правоохранительными органами Перу по подозрению в мошенничестве.
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