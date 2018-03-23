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В «Лужниках» состоится ежегодный весенний марафон
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В «Лужниках» состоится ежегодный весенний марафон 

Журнал ОК! 35 минут назад
Длина дистанции составит 5 км. В этом году на старт выйдет порядка 7500 участников — в разы больше, чем выступало в 2013 году на первом главном Московском марафоне. Забег привлекает внимание как новичков, для которых 5 км являются оптимальной дистанцией, так и опытных бегунов, готовых показать высокий результат на быстрой и ровной трассе. Так, например, в прошлогоднем забеге сразу 10 спортсменов пробежали дистанцию менее чем за 15 минут.
Изначальной задачей данного забега была подготовка к Московскому марафону. Со временем проект расширился до самостоятельного события со свей концепцией и фирменным стилем.
Фотография: DR Участники забега в 2017 году
Атмосфера праздника и первое тепло придают энергии и мотивируют на новые рекорды. Ежегодно мероприятие привлекает внимание тысяч болельщиков. Их громкие аплодисменты, теплые объятия, плакаты и фирменные «кричалки» заряжают силами и уверенностью на пути к финишной прямой на весь сезон.
Маршрут забега проходит в спортивном сердце столицы — вокруг Олимпийского комплекса «Лужники»: по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Участники пробегают дистанцию с видом на Москва-Сити, Воробьевскую набережную, здание МГУ и Большую спортивную арену «Лужники».
Маршрут забега
Более подробную информацию о событии можно найти на официальном сайте марафона.
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