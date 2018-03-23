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Сотни уток остановили движение во Вьетнаме
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Сотни уток остановили движение во Вьетнаме 

Рамблер 47 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Час-пик, пробки, перекрытия, дачники? Нет, вы знаете о проблемах на дорогах далеко не все. В небольшой провинции Донгтхап, что находится во Вьетнаме, произошел курьезный случай. Один из местных жителей (именно он и заснял и опубликовал ролик) направлялся по обыкновению домой после работы, но по пути его ждал сюрприз: сотни громогласных уток решили, что им необходимо перейти дорогу.
Собравшиеся водители и мотоциклисты тщетно пытались посигналить наглым перебежчикам, но это не сработало — пока все птицы не прошли.
Пользователи Сети не поленились и постарались даже пересчитать крикливых: результаты колеблются между 950 и 980 птицами.
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