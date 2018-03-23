Сотни звонко крякающих уток преградили дорогу мотоциклистам

Во Вьетнаме сотни уток перегородили дорогу мотоциклистам. Видео инцидента появилось на YouTube-канале Viral Hog.

На ролике сотни крякающих уток быстро перебегают дорогу около одной из вьетнамских деревень. Недовольные мотоциклисты сигналят птицам, но они не останавливаются.

В комментариях пользователи попытались пересчитать уток: пользователь The Truth насчитал 956 птиц, а Lần Đầu — 978.

В середине февраля СМИ обратили внимание на видео с вереницей из более сотни волосатых гусениц, которые преградили дорогу автомобилю. Вероятнее всего, это были личинки бабочек-мешочниц.