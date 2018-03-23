«Бавария» ищет замену Левандовски. Поляк близок к переходу в «Реал»

Один из лучших центрфорвардов планеты Роберт Левандовски ясно дал понять руководству рекордмайстера, что по окончании сезона намерен сменить обстановку. Не только клуб и прекрасный город Мюнхен, но и чемпионат. Лева спит и видит себя в майке мадридского «Реала» , оформляющим хет-трик в ворота «Барселоны». Об огромном желании нападающего поменять бундеслигу на примеру знает и Карл-Хайнц Румменигге. Это его сильно огорчает, но насильно держать игрока нет смысла, считает председатель правления «Баварии». Куда важнее в короткие сроки найти ему достойную замену. К тому же есть очевидный кандидат — Тимо Вернер . Молодой, быстрый, дерзкий. Играет за «Лейпциг». Заполучив Тимо, можно одним ударом убить двух зайцев — заменить Левандовски и — что не менее важно — ослабить конкурента. По такому же принципу в свое время приобретались лидеры Дортмунда — Хуммельс, Гетце и, собственно говоря, Левандовски. Хотя возможен и другой сценарий, менее правдоподобный: трансфер Харри Кейна из «Тоттенхэма». По стилю игры англичанин больше похож на Левандовски, чем Вернер.

Президент «Реала» готов ошарашить весь футбольный мир. Почему это возможно?

Несмотря на то, что сезон еще не завершен — впереди решающие матчи Лиги чемпионов и чемпионат мира, в котором Роберт сыграет в составе своей сборной — все его мысли связаны с переездом в солнечный Мадрид. Впрочем, поляк понимает, что переговоры по его переходу вряд ли пройдут гладко. «Бавария» постарается сделать все возможное, чтобы выручить на его продаже около 100 млн евро. Но следует отдать Левандовски должное, по отношению к своему нынешнему клубу он ведет себя честно. О своем решении перейти в королевский клуб он сообщил заранее, а руководство, в свою очередь, отнеслось к нему с пониманием. Однако на этой неделе появилась новость о том, что мюнхенцы не хотят отпускать лучшего бомбардира бундеслиги и пытаются всячески переубедить его остаться и отработать свой контракт до конца (до 30 июня 2021 года). Хотя верится в это с трудом.

По слухам, ради перехода в «Реал» Левандовски даже сменил агента — Цезари Кухарского на Пини Захави. 74-летний израильтянин известен по работе над рекордным трансфером Рио Фердинанда из «Лидса» в « Манчестер Юнайтед », кроме того, он консультировал Романа Абрамовича , когда тот покупал «Челси». У Захави отличные отношения с руководителями топ-клубов, и он может сыграть ключевую роль в осуществлении трансфера.

Зидан поддержал решение руководства «Реала» приобрести Левандовски

Еще одна важная деталь — недавний опыт сотрудничества боссов «Баварии» и «Реала» при оформлении сделки по Хамесу Родригесу, которого немцы взяли в аренду на два сезона с правом выкупа за 40 млн В случае с Левандовски ни о какой аренде речи быть не может. Зинедин Зидан уже дал свое согласие на покупку центрфорварда. Если это действительно так, руководству сливочных нельзя медлить. В этом году поляку стукнет 30.