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СМИ: Участники футбольной Лиги чемпионов будут получать призовые за прошлые результаты
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СМИ: Участники футбольной Лиги чемпионов будут получать призовые за прошлые результаты 

RT на русском 2 часа назад
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует изменить схему выплаты призовых за участие в Лиге чемпионов. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, при определении суммы вознаграждения будут учитываться достижения команды в прошлых розыгрышах турнира. Так называемые «исторические результаты» составят 30% от общей суммы призовых.
Отмечается, что общий призовой фонд турнира увеличится до €1,9 миллиарда.
Ранее сообщалось, что УЕФА оштрафовал ПСЖ по итогам матча ЛЧ с «Реалом».
RT на русском: последние новости
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