СМИ: Участники футбольной Лиги чемпионов будут получать призовые за прошлые результаты

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует изменить схему выплаты призовых за участие в Лиге чемпионов. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, при определении суммы вознаграждения будут учитываться достижения команды в прошлых розыгрышах турнира. Так называемые «исторические результаты» составят 30% от общей суммы призовых.

Отмечается, что общий призовой фонд турнира увеличится до €1,9 миллиарда.