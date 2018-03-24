СМИ: Участники футбольной Лиги чемпионов будут получать призовые за прошлые результаты 

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует изменить схему выплаты призовых за участие в Лиге чемпионов. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, при определении суммы вознаграждения будут учитываться достижения команды в прошлых розыгрышах турнира. Так называемые «исторические результаты» составят 30% от общей суммы призовых.
Отмечается, что общий призовой фонд турнира увеличится до €1,9 миллиарда.
Ранее сообщалось, что УЕФА оштрафовал ПСЖ по итогам матча ЛЧ с «Реалом».