Где в Ростове-на-Дону можно написать всероссийскую контрольную по математик

В субботу, 24 марта, компания Яндекс проведёт всероссийскую контрольную по математике под названирем «Что и требовалось доказать».

Как сообщила «АиФ-Ростов » специалист пресс-службы компании «Яндекс» Ксения Кац, жители донской столицы также могут принять в ней участие: онлайн или сидя за партой в Южном федеральном университете. Чтобы написать работу в аудитории, нужно заранее зарегистрироваться. Время написания всего 60 минут — с 12 до 13 часов.

Одновременно задания появятся на сайте проекта. Приступить к их выполнению можно будет в любой момент, но на решение тоже даётся только час.

Контрольная включает десять задач. Для их решения достаточно знать школьную программу, так что попробовать свои силы смогут все желающие.

Чтобы подготовиться к контрольной, можно потренироваться: на сайте есть тестовая версия работы и задачи прошлых лет.

«За магией компьютерного зрения, распознавания речи, машинного перевода — да и многих других передовых технологий — стоит математика. Чем быстрее она развивается, тем стремительнее развивается IT-сфера. Мы хотим, чтобы математику любили — а любовь к этой науке просыпается от интересных задач с красивыми решениями. Именно такие задачи мы и старались выбрать для нашей контрольной», — говорит генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина

«Математика остаётся лучшим тренажером для мозга — помогает развивать навыки логического и абстрактного мышления и совершенствовать способности к анализу данных. В XXI веке математика стала платформой междисциплинарного общения многих наук и вышла на новый уровень. А значит, нас ждут открытия, прорывы и победы», — считает директор Института математики, механики и компьютерных наук Южного федерального университета Михаил Карякин

Напомним, вервый раз контрольная «Что и требовалось доказать» проходила в 2015 году. Тогда её написали 12,6 тысячи человек. В 2017-м в ней приняли участие уже 21,3 тысячи жителей России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран. Пятёрки получили 22% участников, четвёрки — 19%, а тройки — 25%.

В Ростове в прошлом году контрольную писали 336 человек. 50 из них справились с заданиями на пятёрку, 57 — на четвёрку, а 97 — на тройку.