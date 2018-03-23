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Способности тела Навки восхитили пользователей Сети
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Способности тела Навки восхитили пользователей Сети 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Спортсменка Татьяна Навка показала подписчикам свое любимое упражнение на гибкость и вызвала шквал восторженных комментариев.
Фигуристка Татьяна Навка на своей странице в Instagram опубликовала видео одного из своих любимых упражнений на гибкость. Она отметила, что еще неделю назад не могла его делать.
Подписчики поразились гибкости спортсменки, оставив десятки восторженных комментариев:
«Что творит эта женщина! Так и хочется написать: трюки выполнены профессионалами, повторять опасно», — написала gala1824.
«Ну вы даете! У вас кости есть? Очень круто! Навка — Русалка!», — считает _7kontinent_.
«Интересно, Волочкова так смогла бы?», — спросила alla_burberry_.
Татьяна Навка периодически публикует в соцсетях мотивирующие ролики с упражнениями. Ранее она показывала подписчикам упражнение на равновесие.
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