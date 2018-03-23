Агент Селюк: в офисе РФПЛ должна играть песня Виктора Цоя 

Агент Дмитрий Селюк резко отреагировал на решение Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) о переносе матча 24-го тура «Амкар» — «Локомотив» из Перми в Москву. «Дело даже не в переносе из-за безалаберности. Дело в наплевательском отношении к болельщикам всех команд (не только „Амкара“), ради которых эти общественные организации и работают. Это плевок в сторону фанатов», — приводит слова Селюка Sport24.
Агент также предложил проводить чемпионат в Москве и Санкт-Петербурге.
«В офисе РФПЛ должна беспрерывно играть песня Виктора Цоя «Мы ждем перемен». Эти слова идеально символизируют пожелания болельщиков к организации», — сказал Селюк.
Ранее президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал перенос матча «Амкар» — «Локомотив» из Перми в Москву.