В Центробанке не увидели рисков в росте зарплат россиян

Центробанк намерен наблюдать за устойчивостью тенденции роста зарплат российских граждан, однако пока не видит в происходящем никаких рисков. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

«Действительно, существенный рост зарплат реальных произошел в начале года, и реальные доходы перешли в положительную область. Мы должны будем посмотреть, насколько эта тенденция будет продолжена, потому что зарплаты выросли не только в бюджетном секторе, они выросли в частном секторе», — приводит РИА «Новости» слова председателя Банка России, добавившей, что пока «не совсем все понятно, что будет происходить с ростом зарплат».

При этом она добавила, что пока «не совсем все понятно, что будет происходить с ростом зарплат».

«Мы будем смотреть. Скорее, вопрос для предметного рассмотрения, нежели мы там сейчас видели серьезные риски», — уточнила Набиуллина.