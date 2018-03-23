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В Центробанке не увидели рисков в росте зарплат россиян
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В Центробанке не увидели рисков в росте зарплат россиян 

Интересант 2 часа назад
Центробанк намерен наблюдать за устойчивостью тенденции роста зарплат российских граждан, однако пока не видит в происходящем никаких рисков. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«Действительно, существенный рост зарплат реальных произошел в начале года, и реальные доходы перешли в положительную область. Мы должны будем посмотреть, насколько эта тенденция будет продолжена, потому что зарплаты выросли не только в бюджетном секторе, они выросли в частном секторе», — приводит РИА «Новости» слова председателя Банка России, добавившей, что пока «не совсем все понятно, что будет происходить с ростом зарплат».
При этом она добавила, что пока «не совсем все понятно, что будет происходить с ростом зарплат».
«Мы будем смотреть. Скорее, вопрос для предметного рассмотрения, нежели мы там сейчас видели серьезные риски», — уточнила Набиуллина.
Ранее глава Минтруда Максим Топилин на расширенном заседании коллегии заявил, что реальные зарплаты и пенсии россиян уже выросли в этом году на 10,5 и 4,9 процента соответственно.
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