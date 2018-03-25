Футболист сборной Франции: попытаемся улучшить свою репутацию в матче с Россией

Защитник мадридского «Атлетико» и сборной Франции Лукас Эрнандес поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча с командой России, который состоится 17 марта в Санкт-Петербурге. «Проигранная товарищеская встреча с Колумбией уже позади, а мы сконцентрированы на следующей игре с Россией, чтобы попробовать изменить ситуацию и улучшить свою репутацию», — приводит слова Эрнандеса L’Equipe.

Он отметил, что наслаждается пребыванием в сборной Франции и рассчитывает получить игровое время во встрече с Россией.

«Но если этого не произойдёт, то не проблема. Я отдам все силы, чтобы попасть в заявку на чемпионат мира», — добавил Эрнандес.

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