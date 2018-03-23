Ещё
Для маленьких жителей района Люблино проведут мастер-класс по актерскому искусству
Далее:
Читайте также:
Ещё

Для маленьких жителей района Люблино проведут мастер-класс по актерскому искусству 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
На Арт-платформе Культурного центра имени Астахова в районе Люблино 24 марта пройдет бесплатный мастер-класс по актерскому искусству для детей. Как рассказала специалист по связям с общественностью культурного центра Елена Саковец, юные артисты смогут принять участие в кастинге в театральный проект Дмитрия Бикбаева.
— Ребята смогут попробовать себя в сценической речи, сценическом бою и сценическом движении. Занятие проведут актеры театра-студии «15», — сказала Елена Саковец.
Начало мастер-класса в 14.00.
Напомним, что Культурный центр имени Астахова расположен по адресу улица Люблинская, 149. (мю)
Управа района Люблино: последние новости
В шахматном турнире на Краснодарской победила дружба В храмовом комплексе в ЮВАО пройдёт турнир по шахматам Ученики школы на Краснодарской стали участниками квеста «Радуга идей»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У футбола России нет будущего после ЧМ36
WADA разнесло МОК53
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас8
«Она ворвалась как смерч»2
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение