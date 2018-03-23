Для маленьких жителей района Люблино проведут мастер-класс по актерскому искусству

На Арт-платформе Культурного центра имени Астахова в районе Люблино 24 марта пройдет бесплатный мастер-класс по актерскому искусству для детей. Как рассказала специалист по связям с общественностью культурного центра Елена Саковец , юные артисты смогут принять участие в кастинге в театральный проект Дмитрия Бикбаева

— Ребята смогут попробовать себя в сценической речи, сценическом бою и сценическом движении. Занятие проведут актеры театра-студии «15», — сказала Елена Саковец.

Начало мастер-класса в 14.00.

Напомним, что Культурный центр имени Астахова расположен по адресу улица Люблинская, 149. (мю)