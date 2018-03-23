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Аргентина — Италия. Паредес в стартовом составе, Месси остался на замене
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Аргентина — Италия. Паредес в стартовом составе, Месси остался на замене 

Советский спорт 3 часа назад
Стартовый состав: Кабальеро, Бустос, Отаменди, Фасио, Тальяфико, Паредес, Биглиа, Ло Челсо, Лансини, Ди Мария, Игуаин.
Запасные: Ромеро, Гузман, Меркадо, Маскерано, Рохо, Месси.
Напомним, матч пройдет 23 марта и начнется в 22:45.
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