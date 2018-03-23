В ЮЗАО пройдет фестиваль робототехники

На Воробьёвых горах пройдёт Московский молодёжный робототехнический турнир по регламенту EUROBOT — JUNIOR.

Состязания пройдут с 13 по 15 апреля 2018 года в Московском Дворце пионеров в рамках Открытого городского инновационного научно-образовательного фестиваля «Технологический старт» и при поддержке Городского проекта «Школа новых технологий».

Московский молодёжный робототехнический турнир — это цикл увлекательных робототехнических соревнований, в которых юные разработчики могут принять участие и проверить уровень подготовки в области робототехники.

К участию в турнире приглашаются обучающиеся образовательных организаций города Москвы. В соревнованиях могут принять участие конструкторы в возрасте от 7 до 18 лет.