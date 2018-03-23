Ибрагимович: дорогой Лос-Анджелес, не за что

«Лос-Анджелес Гэлакси» в местной газете необычным образом анонсировал подписание контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем, о заключении контракта с которым должно быть объявлено в ближайшее время.

Как сообщает Lagconfidencial.com, сегодня, 23 марта, в спортивном разделе свежего выпуска местной газеты Los Angeles Times анонсу скорого прибытия Ибрагимовича в новый клуб выделена страница, большая часть которой пуста. Она оформлена под приветственное письмо, однако в нём написано лишь две фразы: «Дорогой Лос-Анджелес, не за что». Внизу письма стоит подпись Ибрагимовича и логотип «Гэлакси».