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Ибрагимович: дорогой Лос-Анджелес, не за что
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Ибрагимович: дорогой Лос-Анджелес, не за что 

Чемпионат.com 1 час назад
«Лос-Анджелес Гэлакси» в местной газете необычным образом анонсировал подписание контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем, о заключении контракта с которым должно быть объявлено в ближайшее время.
Как сообщает Lagconfidencial.com, сегодня, 23 марта, в спортивном разделе свежего выпуска местной газеты Los Angeles Times анонсу скорого прибытия Ибрагимовича в новый клуб выделена страница, большая часть которой пуста. Она оформлена под приветственное письмо, однако в нём написано лишь две фразы: «Дорогой Лос-Анджелес, не за что». Внизу письма стоит подпись Ибрагимовича и логотип «Гэлакси».
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