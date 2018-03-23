Наставник сборной Чили высказался о ситуации Санчеса в «Манчестер Юнайтед»

Алексиса Санчеса. Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда поделился мнением о кризисе в игре форварда "Манчестер Юнайтед"

"Переход из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» — это сложно. Санчес расстроен, поскольку до сих пор не сумел показать свой уровень. В феврале он просил меня остаться в клубе для адаптации, но страсть к сборной Чили привела его сюда. К счастью, Алексис прибыл в национальную команду в хорошем расположении духа. Он знает, что партнёры любят и уважают его. Мы надеемся, что сможем ему помочь" — приводит слова Руэды 101 Great goals.

Отметим, что после перехода в «МЮ» 29-летний Санчес забил всего 1 гол в 10 матчах.