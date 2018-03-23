Ещё
Наставник сборной Чили высказался о ситуации Санчеса в «Манчестер Юнайтед»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наставник сборной Чили высказался о ситуации Санчеса в «Манчестер Юнайтед» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда поделился мнением о кризисе в игре форварда "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса.
"Переход из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» — это сложно. Санчес расстроен, поскольку до сих пор не сумел показать свой уровень. В феврале он просил меня остаться в клубе для адаптации, но страсть к сборной Чили привела его сюда. К счастью, Алексис прибыл в национальную команду в хорошем расположении духа. Он знает, что партнёры любят и уважают его. Мы надеемся, что сможем ему помочь" — приводит слова Руэды 101 Great goals.
Отметим, что после перехода в «МЮ» 29-летний Санчес забил всего 1 гол в 10 матчах.
Soccer News: последние новости
В равной игре Германия и Испания заключили мир Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" Селюк: "Адриано - это проститутка, а не профессионал"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова провалилась на чемпионате мира66
Бразилия разгромила Россию380
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас14
«Она ворвалась как смерч»21
У футбола России нет будущего после ЧМ121
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение