Хомченовский: «Пропустив большую часть сборов, было важно сыграть 90 минут против АЕЛа»

Автор первого гола в ворота АЕЛа (2:0), полузащитник «Урала» Дмитрий Хомченовский после игры ответил на вопросы клубного ТВ.

— Хороший спарринг, хорошая команда. Это контрольный матч, через него мы готовимся к «Рубину», тем более, выиграли 2:0. Я думаю, можно занести в актив этот матч.

— Вы пока еще не дебютировали в официальной игре. Насколько важно было сегодня получить игровую практику?

— Для меня это очень важно, потому что я в связи с травмой пропустил большую часть сборов. Отыграл все 90 минут, было немножко тяжело, но все будет хорошо.

— В моменте с голом специально шли на ту позицию, откуда забили?

— Конечно, ждал, Никита видел меня. Я должен был идти на первую штангу, Никита отдал, получился гол.

— Вы сегодня провели 90 минут. Можно сказать, что полностью готовы к играм?

— Я не могу это решать, все будет решать тренерский состав. Я чувствую себя хорошо, у тренеров больше информации.