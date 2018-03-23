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Хомченовский: «Пропустив большую часть сборов, было важно сыграть 90 минут против АЕЛа»
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Хомченовский: «Пропустив большую часть сборов, было важно сыграть 90 минут против АЕЛа» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Автор первого гола в ворота АЕЛа (2:0), полузащитник «Урала» Дмитрий Хомченовский после игры ответил на вопросы клубного ТВ.
— Хороший спарринг, хорошая команда. Это контрольный матч, через него мы готовимся к «Рубину», тем более, выиграли 2:0. Я думаю, можно занести в актив этот матч.
— Вы пока еще не дебютировали в официальной игре. Насколько важно было сегодня получить игровую практику?
— Для меня это очень важно, потому что я в связи с травмой пропустил большую часть сборов. Отыграл все 90 минут, было немножко тяжело, но все будет хорошо.
— В моменте с голом специально шли на ту позицию, откуда забили?
— Конечно, ждал, Никита видел меня. Я должен был идти на первую штангу, Никита отдал, получился гол.
— Вы сегодня провели 90 минут. Можно сказать, что полностью готовы к играм?
— Я не могу это решать, все будет решать тренерский состав. Я чувствую себя хорошо, у тренеров больше информации.
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