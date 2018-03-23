Василий Уткин: Если бы пригласили Денисова, то ситуация в сборной России поменялась бы

«Хоть бы раз что-нибудь умное о Денисове почитать. А то прикольное доводилось, а умного нет. Ну, интересная жизнь у человека! И играть умеет. Но…

Сегодня о том, что в оставшиеся до матча с Бразилией часы Денисова надо извлечь из жизненного пространства, где он находится, раздвинуть руками фишки на доске для предматчевой установки и указать ему на место в центре поля, написал коллега Дудь. Коллега Дорский подкрепил это статистическим бубнежом, из которого вытекает, что Денисов лучший опорный хав с российским паспортом.

Так вот, все это лабуда. Не потому, что это неправда или что это невозможно. А потому, что это никуда не годная система аргументации.

Почему? Да потому, что статистика эта описывает действия Денисова в другой команде.

Опорный хав — это не форвард, у которого голы — практически универсальный показатель. Опорный хав — это точка баланса в команде. В конкретной системе игры. Он должен делать именно то, что требуется от него в реальной, а не гипотетической ситуации.

Вы замечали, какие опорники бывают разные? Если Бускетса поставить в „Челси“, а Н’Голо Канте в „Барселону“? Или Каземиро — как вы думаете, он играл бы опорного в Англии? Нет, конечно, он играл бы бокс-ту-бокс. Скорее всего. Потому что в разных командах, в разных условиях роль опорника меняется. И статистика Денисова в „Локо“ совсем не аргумент. То есть вообще.

Тут важно другое. Станислав Саламович у нас — самодур. Упрямец. Гордость у него особая. Для тренера сборной качество вредное — в подобной высокогорной концентрации.

Если бы он хоть раз пригласил Денисова, то было бы ясно, что он переборол себя. Что понимает — сейчас это не клубная команда, а сборная. Надо в чем-то через себя переступать, потому что тебе эту команду не милицейские генералы и не нефтяник скучающий доверил. Что это команда страны.

Вот для чего стоило бы пригласить Денисова. И вот тогда… Тогда, может быть, и братья Березуцкие бы сейчас шли в бой за сборную на свой последний большой турнир. Ситуация взаимоотношенческая бы поменялась.

А нужен Денисов сборной или нет, показала бы практика игры. Все остальное недостойно упоминания в одном тексте с именем Скриптонита», — написал Уткин в своем «телеграме».