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В апреле стартует турнир робототехники
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В апреле стартует турнир робототехники 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
С 13 по 15 апреля 2018 года в Московском Дворце пионеров пройдут соревнования Московского молодёжного робототехнического турнира в номинации «Мобильные роботы» по регламентам EUROBOT — JUNIOR.
Соревнования будут проходить в рамках Открытого городского инновационного научно-образовательного фестиваля «Технологический старт» и при поддержке Городского проекта «Школа новых технологий».
Участникам предстоит сконструировать и изготовить действующее мобильное робототехническое устройство, продемонстрировать технические возможности робота, выполнив на полигоне практические задания. Регламенты соревнований рассчитаны на использование широкого спектра технологий изготовления роботов.
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