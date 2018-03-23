В апреле стартует турнир робототехники

С 13 по 15 апреля 2018 года в Московском Дворце пионеров пройдут соревнования Московского молодёжного робототехнического турнира в номинации «Мобильные роботы» по регламентам EUROBOT — JUNIOR.

Соревнования будут проходить в рамках Открытого городского инновационного научно-образовательного фестиваля «Технологический старт» и при поддержке Городского проекта «Школа новых технологий».

Участникам предстоит сконструировать и изготовить действующее мобильное робототехническое устройство, продемонстрировать технические возможности робота, выполнив на полигоне практические задания. Регламенты соревнований рассчитаны на использование широкого спектра технологий изготовления роботов.