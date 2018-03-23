Россияне забили бразильцам шесть безответных мячей в матче болельщиков футбольных сборных

МОСКВА, 23 марта. / ТАСС /. Болельщики сборных России и Бразилии по футболу провели матч в «Лужниках» за несколько часов до встречи национальных команд. Получилось немного сумбурно, но очень душевно и тепло, несмотря на снегопад.

Встреча, организованная при поддержке Российского футбольного союза (РФС) и фан-посольства России (Fans Embassy of Russia), состоялась на втором поле комплекса «Лужники».

Матч прошел на стандартном поле, но не в стандартном формате: команды состояли из девяти полевых игроков и вратаря, таймы длились по 25 минут, а удаления были запрещены. Организация классическая — выход команд на поле во главе с арбитром под гимн Блантера, построение команд, гимны, командные фото. Правда, встреча задержалась на полчаса — долго не могли отыскать судью.

Встреча прошла при явном преимуществе россиян и завершилась их победой 6:0. Хотя, как признал после встречи сотрудник посольства Бразилии в России Рустам, выступавший за бразильцев, игра могла закончиться и со счетом 10:0. «Сборная России играет вместе уже давно, а мы перед матчем решали, кто будет играть в защите, а кто в нападении. Для такого уровня команды сыграли неплохо — защищались, как могли, пытались атаковать», — поделился впечатлениями он.

После встречи бразильцам были вручены вымпелы и значки с символикой РФС и билеты на встречу основных команд. Как болельщики будут готовиться к встрече, осталось непонятным, но Рустам заверил, что они готовы ко всему. «Ребята вышли зимой в России на поле. Поверьте, они готовы на все», — сказал он с улыбкой.

Откуда взялись эти бразильцы?

Происхождение состава сборной России удалось выяснить быстро, а вот вопрос, каким образом была собрана команда бразильцев, был открытым среди болельщиков и журналистов долго. Организатор встречи от фан-посольства Елена, отшучиваясь, отказывалась прояснить ситуацию, но перед диктофоном не устояла: «Это настоящие бразильцы, — с улыбкой заверила она. — Можно сказать, нас свела судьба».

"Они друг друга знают, на самом деле, уже давно, но собрались поиграть в таком составе в первый раз. Немного стихийно все произошло: спросили одного — он привел еще десять", — пояснил Рустам.

Так, игрок бразильской команды Аарон еще семь лет назад открыл в России ресторан. «В нашей команде вашей погодой уже никого не удивить. При посольстве есть землячество, которое насчитывает порядка 900 человек, а в команде самый молодой живет в России уже пять лет. Мы собираемся играть каждую неделю, но сегодня наш состав совсем новый», — рассказал он.

Предстоящий турнир для российских бразильцев, само собой, особенный. «Здесь дело даже не том, что наша родная сборная сыграет там, где мы живем. Мы бы постарались приехать и в другую страну. Просто после чемпионата мира в Бразилии, когда мы проиграли в полуфинале немцам (со счетом 1:7 — прим. ТАСС), страна разочарована и ждет, что сборная в России выступит лучше», — пояснил Аарон.

Из США в ворота сборной России

Российская сборная оказалось даже более колоритной — болельщики собрались со всей страны и даже из других стран. «У нас состоялось своего рода сообщество, и мы стараемся поддерживать сборную в каждом матче, — рассказали двое болельщиков из Ростова-на-Дону в папахах. — Сначала все было немного хаотично, но сейчас мы уже почти не пропускаем матчей команды — ездили вместе и на чемпионат Европы, и на Кубок конфедераций, и на отдельные встречи».

"Приезжают люди из Ростова, Иркутска, Красноярска. В воротах сегодня стоит наш друг Валерий, который уже давно живет в США и приехал специально в Москву, чтобы поиграть в футбол и поболеть за сборную. На Кубке конфедераций приезжали и играли болельщики из Китая и Австралии. Такие матчи стали для нас уже традицией, даже значки делаем к отдельным играм", — добавил он.

"Ребята уже вошли во вкус, а наше посольство просто им помогает, — подтвердила Елена. — Это хорошая традиция — на поле ребята братаются, узнают друг друга и снимают любые конфронтационные настроения, даже если они и были. Хочется, чтобы наши гости познакомились получше с нашей культурой и, разъехавшись по своим странам, стали своего рода народными дипломатами. В преддверии чемпионата мира особенно важно показать любителям футбола со всего мира, что их здесь ждут, хотят играть в футбол, показать свой родной город, выпить по кружке пива".

Глава отдела РФС по работе с болельщиками Алексей Толкачев также подчеркнул важность подобных встреч. «Все отношения болельщиков должны быть конструктивного толка, взаимоуважительные и дружелюбные. Такие матчи помогают наладить обычное человеческое общение и поиграть в любимую игру», — отметил он. Толкачев напомнил, что во время самого чемпионата мира РФС запланировал турнир среди болельщиков сборных-участниц, встречи должны пройти в различных городах.

Матч сборных России и Бразилии начнется в «Лужниках» в 19:00 мск. Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.