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Бронницы подарят Лионелю Месси на день рождения гжельский сувенир
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Бронницы подарят Лионелю Месси на день рождения гжельский сувенир 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Один из лучших футболистов мира и капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметит 24 июня — свой день рождения — в подмосковных Бронницах, где будет находится тренировочная база команды во время проведения чемпионата мира по футболу‐2018. Специально для аргентинского форварда по заказу властей подмосковного города Гжельский завод изготовит «национальный» подарок. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на главу городского округа Бронницы Виктора Неволина.
Глава Бронниц Виктор Неволин уточнил, что для Лионеля Месси мастера Гжельского завода специально создадут «интересный сувенир». Также властями города запланирован небольшой концерт для всей команды сборной Аргентины.
Кроме Лионеля Месси, еще трое аргентинских футболистов празднуют дни рождения во время проведения чемпионата мира по футболу в России: 27 июня родился защитник Херман Пеццелья, а 29 июня — полузащитники Эвер Банега и Леандро Паредес. Виктор Неволин сказал, что надеется на возможность поздравить и их, несмотря на ограничения во времени
из-за  большого количества поздравлений от близких и друзей аргентинских футболистов.
По словам главы городского округа Бронницы, по случаю дня рождения аргентинского нападающего Лионеля Месси в рамках фестиваля для болельщиков состоится культурная программа.
Чемпиона мира по футболу проходит в России впервые. 11 городов страны на 12 стадионах примут мундиаль с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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