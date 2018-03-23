Игроки футбольного клуба ЦСКА встретятся с болельщиками на 3-й Песчаной

Футболисты столичного ЦСКА — защитник Георгий Щенников и крайний защитник Кирилл Набабкин — встретятся со своими болельщиками в ближайшее воскресенье, 25 марта. Раздача автографов и фотосессия состоятся в фирменном магазине ЦСКА, который расположен на 3-й Песчаной улице.

— В случае большого наплыва болельщиков для своевременного окончания мероприятия администрация магазина оставляет за собой право ограничить очередь на вход. Благодарим за понимание, — отметил представитель магазина.

Мероприятие продлится с 16.30 до 18.00.

Напомним, фирменный магазин ЦСКА расположен на территории стадиона «ВЭБ Арена» по адресу 3-я Песчаная улица, 2а. (мю)