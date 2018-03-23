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Игроки футбольного клуба ЦСКА встретятся с болельщиками на 3-й Песчаной
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Игроки футбольного клуба ЦСКА встретятся с болельщиками на 3-й Песчаной 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Футболисты столичного ЦСКА — защитник Георгий Щенников и крайний защитник Кирилл Набабкин — встретятся со своими болельщиками в ближайшее воскресенье, 25 марта. Раздача автографов и фотосессия состоятся в фирменном магазине ЦСКА, который расположен на 3-й Песчаной улице.
— В случае большого наплыва болельщиков для своевременного окончания мероприятия администрация магазина оставляет за собой право ограничить очередь на вход. Благодарим за понимание, — отметил представитель магазина.
Мероприятие продлится с 16.30 до 18.00.
Напомним, фирменный магазин ЦСКА расположен на территории стадиона «ВЭБ Арена» по адресу 3-я Песчаная улица, 2а. (мю)
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