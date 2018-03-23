Шестиклассники из Савеловского сыграли в литературный морской бой

В литературный морской бой сыграли шестиклассники школы № 1164 в Савеловском. Вопросы были посвящены произведению Фазиля Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла». Об этом рассказали в администрации учебного заведения.

— Заранее было подготовлено игровое поле, организаторы придумали вопросы. Игроки самостоятельно выбирали вопрос и называли его код. В конце игры каждая команда получила кроссворд по произведению Искандера, — отметил сотрудник администрации.

Команда-победитель опередила серебряного призера всего лишь на 10 баллов. По словам представителя школы, учащиеся пришли к общему мнению, что подобные игры нужно проводить регулярно. (мю)