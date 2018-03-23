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Видео: большой почтовый грузовик дрифтит на серпантине
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Видео: большой почтовый грузовик дрифтит на серпантине 

Motor.ru 52 минуты назад
Фото: Motor.ru
В Сети появилось видео, на котором водитель грузовика из Боснии дрифтит на заснеженной дороги. Предположительно, машина принадлежит одной из курьерских или почтовых служб. Ролик размещен на странице Daily Viral Stuff в социальной сети Facebook.
В ролике видно, как грузовик в скольжении проходит связку поворотов, но застревает на обледенелом подъеме. После его преодоления машина движется до знака Челич. Это боснийская община, расположенная в Тузланском кантоне Федерации Боснии и Герцеговины.
Ранее в интернете появилось видео дрифта модифицированного хэтчбека BMW 1 серии с передней частью кузова от M3 E92 и «восьмеркой» 6.2 от Corvette под капотом. Автомобиль принадлежит победитель соревнований по дрифту King of Europe 2011 года Диего Кварантане.
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