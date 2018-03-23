Остановку в Дзержинске введут для питерских «Сапсанов»

Как сообщает пресс-служба ГЖД, остановка для высокоскоростных поездов сообщением Нижний Новгород — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Нижний Новгород будет введена 18 июня.

В связи с ее введением поезд из Нижнего Новгорода (№757/758) будет отправляться на четыре минуты раньше — в 05:05, а поезд из Санкт-Петербурга (№771/772) прибывать в Нижний Новгород на четыре минуты позже — в 01:03.

Продолжительность остановки составит две минуты.

Как говорится в сообщении, она вводится в целях улучшения обслуживания пассажиров.