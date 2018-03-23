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Условия для проведения внеочередной конференции СБР выполнены не были
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Условия для проведения внеочередной конференции СБР выполнены не были 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Президент СБР Александр Кравцов отметил, что на заседании правления был доработан ряд вопросов, связанных с организационной структурой и изменениям в уставе союза. Кравцов также добавил, что условия для проведения внеочередной конференции СБР выполнены не были.
— За исключением единственного члена, правление работало в полном составе. Были рассмотрены вопросы, связанные с проведением отчетно-выборной конференции, — цитирует "РИА Новости" Кравцова. — На правлении я, как президент СБР, обозначил вопрос, связанный с заявлением четырех организаций о проведении внеочередной конференции. Члены правления внимательно изучили документы, связанные с данной процедурой, и пришли к выводу, что для проведения внеочередной конференции необходимо иметь половину голосов из числа действующих членов СБР в поддержку данного предложения. Поскольку это условие не было выполнено, предложение было отклонено.
Также на заседании правления был доработан ряд вопросов, связанных с организационной структурой СБР и изменениям в уставе СБР. Сделано это для того, чтобы убрать проблемы, имевшие место в истекшем периоде и повысить качественный уровень системы управления в российском биатлоне. Практически по всем вопросам члены правления голосовали единогласно.
В ближайшее время документы по проведению конференций в регионах и выдвижению кандидатов на соответствующие руководящие посты в СБР будут официально доведены до региональных федераций, которые будут должны в установленные законом сроки провести региональные конференции и выдать информацию в СБР.
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