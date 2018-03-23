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В столице проверили готовность скорой помощи к ЧМ–2018
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В столице проверили готовность скорой помощи к ЧМ–2018 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
В столице проверили готовность мобильных бригад врачей к оказанию первой медицинской помощи на ЧМ-2018. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Медики поучаствовали в учениях, которые прошли на "Спартаке" и Большой спортивной арене «Лужников». Во время мундиаля на стадионах, площадке «Фестиваль болельщиков», в международном вещательном центре и штаб-квартире ФИФА будут дежурить более 320 специалистов и до 100 бригад скорой помощи.
Отмечается, что в больницах и поликлиниках города создали резервный запас медикаментов и донорской крови. На случай чрезвычайных ситуаций разработана подробная схема расстановки медиков. Их обеспечат униформой, техникой и средствами связи.
Во время подготовки к ЧМ 270 врачей отработали приемы сердечно-легочной реанимации. С прошлого года медика начали усиленно учить английский.
23 марта в «Лужниках» во время матча Россия–Бразилия врачи и фельдшеры смогут потренироваться работать на стадионе.
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