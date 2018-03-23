«Бавария» нашла замену Левандовски

«Бавария» начала поиски замены нападающему Роберту Левандовски , который хочет сменить клуб, сообщает Marca.

По сведениям издания, главным вариантом для мюнхенского клуба является форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер . Впрочем «Бавария» также рассматривает возможность приглашения из «Тоттенхэма» главного тренера Маурисио Почеттино и нападающего Харри Кейна . Впрочем трансфер последнего может потянуть на более чем 200 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний Кейн провел 39 матчей и 35 голов. На счету 22-летнего Вернера 18 мячей в 35 поединках.