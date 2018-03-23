Преподаватель случайно выложил интимную видеозапись со школьницей в Китае 

Учитель физики по ошибке опубликовал личную видеозапись со школьницей, у которой дополнительно проводил индивидуальные занятия, в Китае. После скандала родители девочки попросили 47‐летнего педагога вернуть заработанные деньги, сообщил сайт «Дни.ру».
Несколько сотен человек посмотрели видео, где школьница, сидя на коленях у педагога, целуется с ним. Позже мужчина удалил запись. Администрация учебного заведения уволила преподавателя, в отношении которого сотрудники полиции организовали проверку.
Дирижера, которого осудили за совращение несовершеннолетней, избежал уголовного наказания в Санкт-Петербурге. Юрий Бондаренко вступил в брак с пострадавшей, после чего судья изменил приговор.