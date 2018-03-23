Поступили в продажу билеты на первый матч на «Стадионе Калининград»

Билеты на первый тестовый матч на калининградском стадионе Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ поступили в продажу. Об этом сообщил пресс-атташе местного футбольного клуба «Балтика» Сергей Кандалов.

Первый тестовый матч на «Стадионе Калининград» состоится 11 апреля, в нем сыграют «Балтика» и самарские «Крылья Советов».

"На первый день мы поместили в кассы 3,5 тысяч билетов и почти все они за первые два часа были проданы", — сказал Кандалов. Он отметил, что на первый тестовый матч будет продано 10 тысяч билетов.

Часть мест на стадионе будет зарезервирована за владельцами клубных карт «Балтики». Также предусмотрены бесплатные места для воспитанников Центра подготовки молодых футболистов клуба и забронированы билеты для представителей других футбольных школ региона.

На первую игру будут доступны билеты трех категорий: по 350, по 200 и по 100 рублей.

Тестовые матчи на калининградском стадионе пройдут также 21 апреля и 12 мая.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).