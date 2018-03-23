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Ибрагимович будет получать в «Лос-Анджелесе» 3,5 млн долларов
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Ибрагимович будет получать в «Лос-Анджелесе» 3,5 млн долларов 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Ведущий футболист Швеции Златан Ибрагимович стал игроком клуба американской Лиги MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Инсайдеры из стана команды сообщают, что двухлетний контракт с опцией продления уже подписан и зарплата знаменитости составит 3,5 млн долларов в год.
Как уже сообщали Вести.Ru, накануне Ибрагимович и его бывший клуб английский "Манчестер Юнайтед" подтвердили, что швед покидает стан «красных дьяволов». «Все хорошее подходит к концу. Пришло время двигаться дальше после двух фантастических лет в „МЮ“. Спасибо клубу, фанатам, команде, тренеру, персоналу и всем, кто разделил со мной этот этап моей истории», — сказал на прощание Златан.
Great things also come to an end and it is time to move on after two fantastic seasons with Manchester United. Thank you to the club, the fans, the team, the coach, the staff and everybody who shared with me this part of my history. #foreverred pic.twitter.com/vo1Gs3SUHL
— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 22 марта 2018 г.
Форвард выиграл вместе с манкунианцами три трофея — континентальную Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии. Также он пропустил значительную часть последнего по времени сезона из-за серьезной травмы, которую получил в играх евротурнира.
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